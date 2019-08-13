 "Укрзализныця" отдала 255 миллионов за дизель группе "Трейд Коммодити"

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Сначала по итогам переговоров заключили соглашения на 508,7 млн грн. ООО "Торум" за 255,5 млн грн. должно было поставить 10 тыс тонн по 25,55 тыс грн/т, а ООО "Альянс Энерго Трейд" за 253,2 млн грн - 10 тыс тонн по 25,32 тыс. грн/т.

В договорах цена дизеля привязана по формуле к курсам валют в день разнарядки и мировым котировкам Platts по десять дней перед разнарядкой.

9 августа в связи с изменением рыночных цен были заключены дополнительные соглашения. Общая стоимость сделок уменьшилась до 500,72 млн грн.

Новые сниженные цены соответствуют рыночным ценам дизтоплива в крупном опте.

Спецификации к договорам позволяют "Торуму" поставлять дизель производства России, Беларуси, Украины, Греции, Израиля, Литвы, Италии, Венгрии, Турции, Туркменистана или Индии, а фирме "Альянс Энерго Трейд" - производства Украины, России, Беларуси или Греции.

Предусмотрено обеспечение исполнения договоров в размере 5% от их стоимости.

Закупки провели по сокращенной переговорной процедуре, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом Сокар Украина "подали перекрестные жалобы в АМКУ на 5 дизельных тендеров Укрзализныци", а затем" Торум "обжаловала еще 3 тендера.

Рассмотрение всех жалоб состоится 13 августа. Между тем железная дорога провела экстренную закупку, потому что не имеет запасов топлива.

На переговоры также приглашали ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "БНК-Украина", ООО "Окко Контракт", ООО "Анвитрейд", ООО "Глуск Украина", ООО "Энерджи Юнион" и "Сокар Украина". При этом "Сокар" с такой же ценой, как у "Торума", отклонили.

"Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского ("Трейд Коммодити", "Газтрейд" (ныне - "Оптимус Конекшн"), "Август Пром", "Цель Оил", "Торум", "ФИДЕ", " Ферст Групп "), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, "Укрзализныци" и т.д. на миллиарды гривен.

"Ферст Групп" и другие "коммодовские" фирмы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими "Укрзализныци" и группой лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.

Столичный "Альянс Энерго Трейд" во главе с Дмитрием Пучкиным принадлежит Роману Адамову. Когда-то фирмой под названием "Стандарт Ойл Сервис" владела Наталья Бочарова.