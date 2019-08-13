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 Цены на нефть снижаются из-за торгового конфликта США и Китая

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений по поводу торгового конфликта между США и Китаем, который приводит к замедлению роста мировой экономики и спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19%, до 58,46 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,16%, до 54,85 доллара за баррель.

Ключевым фактором, который продолжает оказывать давление на цены на нефть, является риск ухудшения перспектив мировой экономики и роста спроса на нефть на фоне обострения торгового спора между США и Китаем.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый прогноз минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в сентябре вырастет по сравнению с августом на 85 тысяч баррелей, до 8,768 миллиона баррелей в день, или на 1,1%.

"Такое ощущение, что сейчас мы наблюдаем перетягивание каната между спросом и предложением. Мы видим некоторые признаки того, что предложение находится под активным управлением, но есть еще и опасения по поводу спроса", — сказала агентству Bloomberg ведущий аналитик по рынку нефти Stratas Advisors Эшли Петерсен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142562
 
 
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