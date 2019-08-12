[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.07 27.96
 Энергетика
  316  0
Все про:сотрудничество (379) США (2293) Госгеонедра (230)

 США помогут создать хранилище геологической информации в Украине, – Госгеонедр

Председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк подписал меморандум о взаимопонимании с представителями Агентства США по международному развитию (USAID) и представителями Проекта энергетической безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"В рамках Меморандума USAID Проект энергетической безопасности и Государственная служба геологии и недр Украины будут сотрудничать для усиления энергетической безопасности Украины. Для улучшения инвестиционного климата в сфере недропользования Олег Кирилюк и руководитель Проекта Дин Уайт договорились, что США помогут создать для Украины хранилище геологических данных, информационную систему управления (ІМЅ) базы геологических данных и нефтегазовых ресурсов", – сказано в сообщении.

В свою очередь Уайт отметил, что для украинского энергетического сектора добыча нефти и газа является важной составляющей, а обеспечение устойчивого развития этого сектора является необходимым условием энергетической независимости Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142514
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР ДТП Житомирщина Зеленский Крым Нацполиция Порошенко Россия Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх