 "Укрзализныця" настаивает на повышении цен на билеты, – Кравцов

Об этом глава правления железнодорожной компании Евгений Кравцов сообщил в интервью УНИАН, передает БизнесЦензор.

"Даже при большом спросе пассажирские перевозки остаются убыточными. Это говорит о неправильной модели. У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. Не говоря о капитальных вложениях. С этим нужно что-то делать", – заявил Кравцов.

"Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства – нам нужно переходить на модель договора публичных услуг. Это означает, что "Укрзализныця" должна предоставлять услуги государству не ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать услугу по перевозке безубыточной для компании", – добавил глава "Укрзализныци".

По словам Кравцова, из-за низких тарифов на перевозку пассажиров компания не может полностью удовлетворить спрос, несмотря на назначение дополнительных поездов.

"Полностью удовлетворить спрос невозможно. Тем не менее, нам необходимо увеличить парк на 15-20%, чтобы спокойно проходить пиковые периоды. Сейчас у нас около трех тысяч вагонов, нужно еще примерно пятьсот. Мы видим решение этой проблемы не только в закупке вагонов, но и в переходе на скоростной режим", – отметил глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" в ходе реализации стратегии развития общества планирует скорректировать тарифную политику по пассажирским перевозкам, приведя ее по итогу к рыночной.

В феврале Кабмин направил на доработку проект стратегии развития "Укрзализныци".

По оценке железнодорожной компании, чтобы достичь уровня безубыточности стоимость билетов на пассажирские поезда необходимо поднять в более, чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – в 3,5 раза.

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