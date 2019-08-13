 СБУ заблокировала работу Херсонского нефтеперевалочного комплекса

Как сообщает пресс-службу госпредприятия, сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым, в сопровождении неустановленных лиц в масках, 10 августа прибыли на территорию предприятия для проведения обыска на судне Mriya (флаг Украины), передает БизнесЦензор.

Судно готовилось к выгрузке дизельного топлива в резервуары нефтеперевалочного комплекса, перед разгрузкой топливо прошло все процедуры таможенного контроля.

Как подчеркивается в сообщении, владельцем судна Mriya является ООО "Тефин" (Киев). В то же время в определении суда было указано судно Vilga другого судовладельца.

В связи с этим охрана ПОНП отказала представителям СБУ в доступе на предприятие и обратилась в Государственное бюро расследований и Нацполицию. Однако спустя несколько часов сотрудники СБУ, в сопровождении неустановленных лиц в масках, проникли на судно Mriya и приступили к обыску, в ходе которого незаконно остановили выгрузку топлива и осуществили отбор проб с нарушением технологических требований, говорится в сообщении.

"У ГП ПОНП есть обоснованные основания считать, что незаконный отбор проб совершен с целью возможной фальсификации результатов их анализа и продолжения незаконного давления на предприятие", – сообщил временно исполняющий обязанности директора ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" Ярослав Ковалевский.

В компании также заявляют, что следователь СБУ, руководивший обыском, не смог объяснить, какое отношение имеет топливо к делу о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году.

При этом с 2015 года судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся. С 2018 года его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов.

"ООО "Тефин" – украинское предприятие, которое является судовладельцем танкера Mriya с 2018 года. Ни действующий судовладелец, ни команда судна не имеют никакого отношения к событиям 2015 года. Они не могут нести имущественную ответственность за действия предыдущих владельцев. В соответствии со статьями Уголовного кодекса, указанными в определении следственного судьи, судно не может быть субъектом преступления, а ответственность могут нести только лица, которые владели судном по состоянию на 2015 год. После того как ООО "Тефин" стало судовладельцем, никакие нарушения законодательства не совершались, а потому действия следователей можно расценивать как искажение фактов с целью заблокировать работу судна", – заявил директор компании-судовладельца ООО "Тефин" Данил Чалый.

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В компании также сообщили, что 11 августа сотрудники управления СБУ в АР Крым повторно прибыли на предприятие с требованием допустить их на территорию резервуарного парка нефтеперевалочного комплекса.

Однако, поскольку единственным документом, предъявленным следователями СБУ, было предписания врио начальника управлении СБУ в АР Крым, охрана предприятия вызвала полицию, что помогло избежать очередного силового проникновения на территорию "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами".

В компании уточнили, что в результате действий сотрудников СБУ заблокирована работа одного из причалов нефтеперевалочного комплекса, а также нанесен ущерб репутации госпредприятия.

В этой связи ПОНП готовит обращение в правоохранительные органы касательно незаконных действий главного управления СБУ в АР Крым и ожидает их быстрой и объективной реакции.

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