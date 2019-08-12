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Все про:Индия (129) масло (98) экспорт (1472) подсолнечник (22)

 Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

В сентябре-июне 2018/19 маркетингового года (МГ) экспорт подсолнечного масла достиг рекорда в 5,2 млн тонн, увеличившись на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего МГ.

Об этом говорится в сообщении консалтингового агентства "Украгроконсалт", передает БизнесЦензор.

Как отмечают аналитики агентства, увеличение отгрузок обусловлено рекордным урожаем и объемами переработки сырья внутри страны.

При этом основным импортером украинского подсолнечного масла остается Индия с долей рынка 36%.

"Объем закупок снизился почти на 10%, при этом спрос со стороны Индии остается высоким", – отмечается в сообщении.

При этом в 2018/19 МГ для украинского масла были открыты рынки Намибии, Уругвая и Доминики.

"Рост объемов экспорта отмечался в Китай (+62%), Ирак (+89%) и Нидерланды (+42%)", – сказано в сообщении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142505
 
 
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