 Морские порты нарастили перевалку грузов с начала года на 16%, – АМПУ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно показателям Администрации морских портов Украины, в январе-июле объем перевалки хлебных грузов составил 28,313 млн тонн, что на 34,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перевалка руды возросла на 29,5% – до 20,153 млн тонн, масла – на 12,3%, до 3,586 млн тонн.

По данным АМПУ, совокупный объем перевалки импорта химических и минеральных удобрений за семь месяцев года составил 670,19 тыс. тонн, что на 14,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За указанный период объем экспорта увеличился на 22,3% – до 65,547 млн тонн, тогда как импорт – на 4,4%, до 13,247 млн тонн, в то же время транзит сократился на 11,2% – до 5,687 млн тонн.

Обработка контейнеров за январь-июль 2019 года выросла на 20% – до 545,8 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2018 году перевалили более 135 млн тонн грузов, что на 2,4 млн тонн больше, чем в 2017 году.

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