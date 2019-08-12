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Все про:Верховный Суд (127) Кабмин (3273) Нафтогаз (1796) увольнение (298) Коболев (339)

 Верховный Суд рассмотрит жалобу Кабмина на блокирование нового порядка увольнения главы "Нафтогаза"

Кассационный административный суд в составе Верховного суда принял к рассмотрению жалобу Кабинета министров на определения судов нижестоящих инстанций об обеспечительных мерах в виде приостановки части норм правительственного постановления (№226 от 6 марта 2019 года).

Соответствующее решение принято Кассационным админсудом 29 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров на решение Окружного административного суда Киева от 14 мая 2019 года и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева от 3 июля 2019 года об обеспечении иска по делу № 640/7955/19", – сказано в тексте решения суда.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 14 мая в качестве обеспечения по иску Федерации работодателей нефтегазовой отрасли приостановил действие части постановления №226 об исключительной компетенции собрания акционеров "Нафтогаза" в части назначения/временного назначения, увольнения и отстранения членов и главы правления компании.

В начале июля Шестой апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции по части обеспечительных мер.

Напомним, постановлением №226 от 6 марта Кабинет министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины",наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение главы и членов правления без представления наблюдательного совета.

Согласно обновленному уставу, глава правления компании избирается общим собранием акционеров. Количественный и персональный состав правления, а также сроки его полномочий также устанавливает акционер.

При этом ранее в уставе "Нафтогаза" содержалась норма, что правление компании, в том числе его председатель, избирался общим собранием акционеров на основании представления наблюдательного совета.

Кабмин также отдельно прописал в документе, что день окончания срока действия контрактов с членами и главой правления является днем их увольнения.

При этом в компетенции набсовета остается утверждение условий контрактов, заключаемых с председателем и членами правления, установление размера их вознаграждения.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142500
 
 
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