 Электрический седан Mercedes-Benz EQS выйдет в 2022 году

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Модель будет построена на абсолютно новой платформе, разработанной специально для электромобилей. В конструкции новинки использованы сталь, алюминий и углеродное волокно. В дальнейшем эта платформа появится и в других электромобилях марки.

Ожидается, что технически Mercedes-Benz EQS будет унифицирован с серийным электрокроссовером Mercedes-Benz EQC и заимствует у него два электромотора. При этом емкость батарей новой модели окажется больше, чем у уже выпускающегося электромобиля.

Сборку нового EQS наладят в Штутгарте на одном заводе с S-Class следующего поколения. Сделают это для того, чтобы можно было гибко варьировать объемы производства моделей в зависимости от спроса на них.

Ранее компания Mercedes-Benz анонсировала список премьер, которые будут представлены на автосалоне во Франкфурте. Не исключено, что там представят прототип нового EQS.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram