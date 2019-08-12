 "Укрзализныця" не видит возможности сократить время следования поезда из Киева в Одессу

Об этом глава правления железнодорожной компании Евгений Кравцов сообщил в интервью УНИАН, передает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день в Одессу из Киева время следования составляет 7 часов, потому что железная дорога проложена через Винницу. К тому же это грузовое направление, что влияет на скоростные режимы и состояние железнодорожного полотна. К сожалению, пока мы не видим решения, как сократить время следования поезда даже до шести часов", – сказал Кравцов.

В то же время глава компании сообщил, что сейчас рассматриваются вопросы улучшения сообщения Киева с городами в радиусе двести километров.

"Это – Черкассы, Житомир, Чернигов. Например, в Черкассы существует электрифицированная линия, но тридцать километров – не электрифицировано. Поэтому в Черкассы поезд курсирует три с половиной часа. Сейчас рассматриваем возможность сокращения времени поездки до трех и менее часов. Также хотим сократить время поездки в Харьков и Львов. Планируем достичь стабильного времени – около четырех с половиной часов. Сегодня время следования поезда из Киева по этим направлениям составляет около пяти часов", – рассказал Кравцов.

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