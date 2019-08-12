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 Промышленность, Макроэкономика
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 Цены в промышленности в июле возобновили рост, – Госстат

Цены в промышленности Украины в июле 2019 года выросли на 3,6% после падения на 2,7% в июне.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам июля рост цен в промышленности составил 6,7%, тогда как в июне – 4,5%, мае – 8,5%, апреле – 7,3%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в июле 2019 года по отношению к июню 2019 года увеличился на 4,4%, за пределами страны – на 0,3%.

Цены выросли в июле (по отношению к предыдущему месяцу) в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 16,4%, добыче металлических руд – на 7,3%, тогда как снижение наблюдалось в металлургии – на 2,4%, производстве кокса и нефтепереработке на 3%.

В целом за семь месяцев 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года цены в промышленности Украины возросли на 8,1%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142496
 
 
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