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 Новые штрафы для собственников авто на еврономерах начнут действовать с 22 августа

Владельцам авто на еврономерах напомнили, что с 22 августа 2019 года за нарушения при ввозе автомобилей в режимах "транзит" и "временный ввоз" их ждут новые санкции.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Урядовый курьер, передает БизнесЦензор.

"Таможни и Национальная полиция объединят свои усилия по соблюдению законодательства такими водителями. В частности, винницкие таможенники и полицейские во время совещания обменялись информацией и определили порядок совместных действий по этому вопросу", - говорится в сообщении.

На нарушителей будут составляться административные протоколы (предусмотренные частями 8 и 9 статьи 121 КУоАП) и протоколы о нарушении таможенных правил (по признакам статей 469, 470 и 481 Таможенного кодекса).

Отмечается, что с момента действия законов Украины № 2611-VIII и № 2612-VIII многие водители воспользовались возможностью оформить свое авто. Так, Винницкой таможней ГФС за этот период оформлено 13 934 транспортных средства. В частности, граждане легализовали 6879 автомобилей, от чего в бюджет поступило 418 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142492
 
 
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