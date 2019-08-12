 Суд отдал под застройку участок земли у стен Софии Киевской. ФОТО

Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киеве 25 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, еще в июне 2007 года Киевсовет принял решение о передаче ООО "Докас" в аренду на 5 лет участка площадью 0,23 га на пересечении ул. Стрелецкая и пер. Георгиевского, 9/11 для строительства жилого дома со встроенными помещениями и подземным паркингом.

Однако Киевсовет в дальнейшем так и не подписал договор аренды. В связи с этим "Докас" обратилась в суд, который в 2012 году обязал чиновников заключить с фирмой договор аренды в предложенной редакции.

Но Киевсовет и после решения суда не подписывал договор аренды с "Докасом". Госисполнители дважды присылали Киевсовету требования выполнить решение суда и заключить договор, однако этого не происходило, за что Киевсовет в августе 2014 года оштрафовали на 2040 грн, а исполнительное производство закрыли, направив в полицию представление о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

После этого "Докас" обратился в суд с заявлением, в котором просил изменить способ исполнения судебного решения с "обязать Киевсовет заключить договор аренды" на "признать договор аренды заключенным". Суд первой инстанции в ноябре 2018 года это заявление удовлетворил, однако апелляция в феврале 2019 года это решение отменила.

В марте "Докас" вновь обратился в Киевсовет с предложением заключить договор аренды на основании решения 2007 года. А потом пошел в суд, который 25 июля признал договор аренды участка на пересечении ул. Стрелецкой и пер. Георгиевского, 9/11 заключенным.

Суд исходил из того, что решение Киевсовета от 2007 года действительно и не отменено. Кроме того, на указанном участке находятся два объекта недвижимости (94 кв. м и 115 кв. м), владельцем которых с 2013 года является "Докас". Также суд учел предыдущее решение суда, по которому Киевсовет был обязан заключить договор с фирмой, но этого не сделала.

В договоре аренды между Киевсоветом и ООО "Докас", который суд признал заключенным, указано, что фирма получила участок в аренду на 5 лет для строительства жилого дома с подземным паркингом. Годовая арендная плата составляет 4% от нормативной денежной оценки участка (37,6 млн грн), то есть ориентировочно 1,5 млн грн в год.

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Как указывает издание, участок входит в буферную зону объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра (Украина)", где запрещено новое строительство. В феврале 2017 года Украина отчиталась о состоянии сохранности объекта, указывая, что единственной проблемной застройкой в ​​буферной зоне ансамбля Софии Киевской оставалось строительство жилого комплекса по ул. Олеся Гончара, 17-23, которое было прекращено.

Собственниками ООО "Докас" являются Светлана Игнатова (4%) и ООО "Центр украинской культуры и искусства" (96%), которым владеют Екатерина Атякшева и Светлана Долеско, прописанные в одной квартире. С апреля этого года руководителем "Докаса" является Александр Трифонов.

Муж Светланы Долеско – Анатолий Долеско является совладельцем ПАО "Черниговский завод радиоприборов" (ЧЕЗАРА) вместе с Владимиром Куратченко, который является бывшим тестем бывшего первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука, а также ООО "Укрторфенерго" и ООО "Инновационно-финансовая компания".

Учредителями "Инновационно-финансовой компании" является Анатолий Долеско, Александр Камурзаев и Роман Кучеренко, который ранее был директором ООО "Докас". Ранее соучредителями "Инновационно-финансовой компании" были экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович, его сын Александр и Светлана Игнатова.

Камурзаев является руководителем ООО "Управляющая компания "Нафтагазбуд" и ООО "Холдинговая компания "Единая строительная", соучредителем которых является экс-нардеп Дмитрий Крючков, который является подозреваемым по делу НАБУ о присвоении 346 млн грн "Запорижжяенерго". Камурзаев и Крючков вместе являются учредителями ООО "Строительная компания "Киевремстрой", которое с 2015 года является банкротом.

Анатолий Долеско и Александр Сивкович до 2015 года включительно входили в состав наблюдательного совета ПАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ").

Председателем наблюдательного совета "НЕСТ" является Владимир Трофименко. До конца 2014 года ему принадлежали 97% акций предприятия, но дальше они были распределены между рядом компаний. В частности, одним из владельцев акций "НЕСТа" стало ООО "Архитектурное бюро индивидуальных решений", бенефициарным владельцем которого является Максим Шнипко. Именно на него были оформлены объекты недвижимости на пересечении ул. Стрелецкой и пер. Георгиевского, 9/11. Шнипко с совладелицей "Докаса" Светланой Игнатовой являются учредителями ООО "Киивюрком".

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В октябре 2017 года Владимир Трофименко и Андрей Адамовский, который является бизнес-партнером нардепа от БПП Александра Грановского, на пресс-конференции заявили, что они являются инвесторами ООО "Трейд Коммодити". В тот же день детективы НАБУ задержали Трофименко по делу о хищении 149 млн грн при закупке Миноброны топлива у этой компании.