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 В обновленном Telegram появились беззвучные сообщения

В обновленном мессенджере Telegram появилась новая функция беззвучных сообщений.

Об этом сообщается в блоге Telegram, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Теперь у пользователей есть возможность отправлять беззвучные сообщения, даже если у собеседника не включен режим "Без звука".

Для этого в мобильном приложении нужно несколько секунд удерживать кнопку "Отправить", а затем в новом окне выбрать "Отправить без звука". В десктопной версии этой функцией можно воспользоваться, нажав правую кнопку мыши.

Кроме того, администраторы групповых чатов могут настраивать интервал отправки сообщений. В "медленном режиме" каждый участник сможет отправлять только одно сообщение в течение заданного времени. Следить, сколько времени осталось до отправки следующего сообщения, можно с помощью таймера в поле для набора текста.

Вместе с тем, владельцам чатов разрешили указывать свои должности, например "основатель" или "модератор".

Также теперь можно отправлять видео с временной меткой. Для этого нужно выбрать видео и указать в описании время, например, 00:10. Когда собеседник нажмет на него, ролик начнет воспроизводиться с этого момента.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142483
 
 
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