 "Нибулон" Вадатурского увеличил экспорт зерновых и масличных на 27%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Основными экспортными культурами "Нибулона" за отчетный период были кукуруза (объем экспорта – 2,23 млн тонн), пшеница (2,13 млн тонн) и ячмень (535 тыс. тонн).

"Крупнейшим потребителем, как и в прошлом году, стал Китай с долей импорта 19%. Всего в прошлом МГ компания экспортировала в 19 стран, из них девять – страны ЕС: Нидерланды, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания", – отметили в "Нибулон".

В компании указали, что тенденция последних лет – увеличение объемов экспорта зерновых культур в страны ЕС, в частности, по сравнению с прошлым МГ, объем отгрузок компании в по этому направлению вырос на 12,8% и составил 24,3% от общего экспорта компании.

По информации "Нибулона", компания начала работу в 2019/20 МГ с запуском 27 зернового терминала в Терновке (Запорожской области) стоимостью около $23 млн.

"Перегружатель Nibulon Max, который будет введен в эксплуатацию 20 сентября этого года, позволит увеличить годовые объемы перевалки грузов флотом на 2-3 млн тонн/год и увеличить объемы перевалки грузов непосредственно только флотом компании в 4-5 млн тонн/год, а экспортные возможности компании – до 8 млн тонн в год", – сообщили в компании.

В планах "Нибулона" на следующий маркетинговый год - увеличение объемов экспорта до 6 млн тонн и начало проектирования и строительства еще двух речных перегрузочных терминалов: в селе Марьянское и поселке Куриловка (Днепропетровской области).

Доля компании в общем экспорте зерновых по Украине по итогам 2018/19 МГ составила 9,3%, по масличным – 6,1%.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных (388 зернохранилищ силосного типа), флот, насчитывающий до 72 единиц, и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 5 млн тонн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram