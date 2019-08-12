 Saudi Aramco покупает крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Стоимость сделки составит $15 млрд при оценке Reliance в $75 млрд.

О готовящейся сделке акционерам Reliance на 42 годовом собрании компании объявил председатель совета директоров индийской компании Мукеш Амбани, пишет индийская газета The Economic Times. По словам Амбани, это будет одна из крупнейших на сегодняшний день прямых иностранных инвестиций в Индии. По условиям сделки Saudi Aramco будет поставлять 5 млн баррелей нефти в день на долгосрочной основе заводу Jamnagar. Как отмечает газета, сейчас Jamnagar может в сутки перерабатывать 1,4 млн баррелей нефти. Согласно планам правительства Индии, к 2030 году мощность завода будет увеличена до 2 млн баррелей в сутки.

Saudi Aramco оставила Apple далеко позади

Год назад гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что возглавляемая им компания хочет удвоить мощности по производству бензина и других видов топлива, напоминает газета Hindustan Times.

Saudi Aramco - одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира, в ней работает около 76 тыс. человек. Компания планирует первичное размещение своих акций в 2020 или 2021 году. IPO может стать крупнейшим в мире - Эр-Рияд намерен привлечь около $100 млрд от размещения 5% акций, что предусматривает капитализацию компании в размере $2 трлн.

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