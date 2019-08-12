 Нацбанк зафиксировал рост объема валютных депозитов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Так, объем валютных депозитов населения в июле увеличился на 1,7% (за 7 месяцев 2019 года – на 4,9% ) и составил $8,84 млрд, тогда как гривневых – сократился на 2,6%, до 285,5 млрд грн (с начала года вырос на 6,4%).

Валютные депозиты корпоративного сектора за месяц выросли на 26,7% (с начала года – на 37,6%) – до $6,78 млрд. Гривневые вклады корпораций в июле выросли на 3,1% (с начала года – на 0,8%), до 273,8 млрд грн.

По данным НБУ, банковский сектор в июле увеличил портфель гривневых кредитов для корпоративного сектора на 0,2% до 456,8 млрд грн (с начала года этот портфель сократился на 4%). Объем валютных кредитов для корпорациям в прошлом месяце уменьшился на 0,5% (за 7 месяцев – на 4%) – до $13,9 млрд.

Портфель гривневых кредитов для населения в июле увеличился на 2,4% (с начала года – на 2,4%), до 154,2 млрд грн, а валютных – уменьшился на 0,8% (за 7 месяцев – на 10,2% ), до $1,96 млрд.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в 2018 году увеличился на 14,5% – до 268,9 млрд грн, в то время как в иностранной валюте – на 1,6%, до $8,6 млрд.

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