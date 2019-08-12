 Аграрии получили с начала года 64 миллиона на компенсацию процентов по кредитам

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

Так, наибольшие суммы компенсации получили сельхозпроизводители Винницкой (6,17 млн грн), Черкасской (5,95 млн грн), Киевской (5,43 млн грн), Полтавской (4,5 млн грн), Хмельницкой (4,29 млн грн), Харьковской (3,94 млн грн), Черниговской (3,4 млн грн), Сумской (3,38 млн грн), Днепропетровской и Херсонской (3,22 млн грн) областей.

В целом, за отчетный период 400 сельхозпроизводителями привлечено льготных кредитов на сумму 3,8 млрд грн.

Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" Минагрополитики предусмотрены расходы общего фонда в сумме 127,1 млн грн.

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