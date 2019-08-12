 Латвия призвала Еврокомиссию ужесточит контроль за поставками яиц из Украины

Об этом в латвийском министерстве сообщили агентству LETA, передает БизнесЦензор со ссылкой на Delfi.lv.

В Министерстве уточнили, что в ходе контроля, проведенного Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) страны на границе в нескольких случаях в яйцах и яичных продуктах украинского происхождения был выявлен возбудитель опасного заболевания – сальмонеллеза.

"ЕС является единым рынком, поэтому должны быть единые условия для всех производителей, в том числе и для стран не Евросоюза, с которыми заключен торговый договор. Независимо от того, в какой стране протекает производство, продукт должен соответствовать всем требованиям качества и особенно безопасности. Нельзя допустить, чтобы украинские производители яиц своей продукцией угрожали здоровью жителей Латвии и других стран", – подчеркнул министр земледелия Латвии Каспар Герхардс в письме комиссару ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

Ранее латвийские производители яиц обратились в ПВС и другие инстанции с просьбой очень тщательно проверять яичную продукцию украинского происхождения.

Со своей стороны предприятие Ovostar Europe, обеспечивающее распространение продукции Ovostar Union в ЕС и на Ближнем Востоке, обратилось в правоохранительные органы в связи с появлением в Латвии не соответствующей действительности информации о низком качестве продуктов.

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Как сообщалось, агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом – до $17,5 млн.

Ранее стало известно, что "Овостар" инвестирует 85 млн евро в производство яиц в Латвии до 2026 года. Строительство предприятия планируется начать во второй половине 2019 года, вероятное местоположение – Тукумсский или Огрский край. На предприятии Gallusman планируется содержать до 8 млн кур, предусмотрены также цех по производству кормов и станция биогаза.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

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