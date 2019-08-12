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 Фонд гарантирования выставляет на торги пул активов 17 банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги большой пул активов со стартовой ценой 409,8 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

"На 12 сентября 2019 года назначены торги очередного мегапула по стартовой цене 409,80 млн грн. Пул включает в себя активы, которые выставлялись на продажу в составе 1-1,5-миллиардных пулов и которые не были выкуплены. Каждый актив был проторгован от 2 до 23 раз. Просрочка по всем кредитам в среднем более 3 лет. У многих активов существуют проблемы с залогом. Около 15% кредитов – беззалоговые, остальные потеряли обеспечение позже в процедуре взыскания долгов, контролируемого банкротства должников, через схемные операции с ценными бумагами, фиктивным залогом или другим способом, немало активов отягощены уголовными производствами", – сказано в сообщении.

Этот пул был сформирован по календарному подходу. В его состав входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторская задолженность и недвижимость, в частности, здание спортивного клуба, боулинга с баром и основными средствами в виде оборудования, общей площадью 2319,6 кв. м, что находится в городе Кременчуг.

В целом пул состоит из активов 17и неплатежеспособных банков, а именно: АО "Дельта Банк", АО "Банк "Финансы и Кредит", ПАО "ВБР", ПАО "Интеграл-банк", ПАО "Энергобанк", ПАО "КБ "Надра", ПАО "Кредитпромбанк", АО "Имэксбанк", ПАО "Банк Михайловский", ПАО "Диамантбанк", ПАО "Платинум Банк", ПАО "Профин Банк", ПАО "Радикал Банк", ПАО "Укрбизнесбанк", ПУАО "Фидобанк", ПАО "Банк "Киевская Русь" и АО "Родовид Банк".

Торги состоятся по голландской модели аукциона. Организатор открытых торгов – ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142464
 
 
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