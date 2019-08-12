 Власти России потребовали заблокировать уведомления о митингах на YouTube

Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Роскомнадзор обвиняет компанию в том, что рекламные инструменты YouTube, якобы, позволяют "ряду структур, имеющих каналы на этой платформе, распространять информацию о мероприятиях, "направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

В частности, речь идет о пуш-уведомлениях, которые, как считает Роскомнадзор, получают даже пользователи, которые не подписаны на каналы "данных структур".

В ведомстве также заявляют, что если Google не примет меры в связи с этими требованием, то "Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России".

Роскомнадзор также пригрозил, что за этим может последовать "адекватная реакция".

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Google приобрел видеоплатформу YouTube в 2006 году за $1,6 млрд. Она является его дочерней компанией.

18 июля Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за отказа фильтровать поисковую выдачу. Компания не выполнила требования закона об исключении из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы, доступ к которым на территории России ограничен, заявили в российском ведомстве.

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