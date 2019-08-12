 Местные власти должны разработать схемы развития транспорта на 30-40 лет, – Минрегион

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"В связи с новыми градостроительными ГСН для эффективной организации и рационального развития транспортного движения в крупных городах, а именно с численностью населения от 100 тыс., должны разрабатываться комплексные схемы транспорта. И не на 5-10 лет, а длительно – на ближайшие 30-40 лет. Сегодня наши населенные пункты очень стремительно развиваются – села и поселки превращаются в города, а города в свою очередь – в мегаполисы. Поэтому при их застройке очень нужно учитывать пропускную способность транспорта, необходимое количество парковок для жителей и тому подобное. Чтобы не было такого, когда построен большой ЖК, а к нему нет организованных транспортных маршрутов и подъездов, недостаточно парковок и постоянные пробки утром и вечером, когда все едут на работу и с работы. Поэтому местная власть должна брать на контроль этот вопрос и уже сейчас разрабатывать комплексные схемы транспорта для избежания этих проблем", – сказал Парцхаладзе.

Согласно действующим нормам, такие комплексные схемы транспорта предусматривают анализ существующего состояния транспортной сети, в которые входят:

работа общественного и другого городского транспорта;

эффективность железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и прочих маршрутов;

функционирование аэропортов, вокзалов, портов и тому подобное.

Затем на основе этого определяются дальнейшие шаги и пути развития этой сети.

В КСТ должны учитываться:

социально-экономические и планировочные особенности города;

рост населения и территории;

размещение населения и его демографическая структура;

перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и иных объектов;

перспективный уровень автомобилизации.

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