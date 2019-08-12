[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 28.07
 Транспорт
  149  0
Все про:транспорт (247) застройка (39) Минрегионразвития (423)

 Местные власти должны разработать схемы развития транспорта на 30-40 лет, – Минрегион

С 1 сентября 2018 года в Украине действуют новые государственные строительные нормы. Согласно им, города с населением более 100 тыс. человек должны разрабатывать долгосрочную стратегию развития транспортной системы – комплексную схему транспорта (КСТ) с перспективой на 30-40 лет. КСТ должна разрабатываться местными властями как отдельный документ на основе утвержденного генерального плана города.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"В связи с новыми градостроительными ГСН для эффективной организации и рационального развития транспортного движения в крупных городах, а именно с численностью населения от 100 тыс., должны разрабатываться комплексные схемы транспорта. И не на 5-10 лет, а длительно – на ближайшие 30-40 лет. Сегодня наши населенные пункты очень стремительно развиваются – села и поселки превращаются в города, а города в свою очередь – в мегаполисы. Поэтому при их застройке очень нужно учитывать пропускную способность транспорта, необходимое количество парковок для жителей и тому подобное. Чтобы не было такого, когда построен большой ЖК, а к нему нет организованных транспортных маршрутов и подъездов, недостаточно парковок и постоянные пробки утром и вечером, когда все едут на работу и с работы. Поэтому местная власть должна брать на контроль этот вопрос и уже сейчас разрабатывать комплексные схемы транспорта для избежания этих проблем", – сказал Парцхаладзе.

Согласно действующим нормам, такие комплексные схемы транспорта предусматривают анализ существующего состояния транспортной сети, в которые входят:

  • работа общественного и другого городского транспорта;
  • эффективность железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и прочих маршрутов;
  • функционирование аэропортов, вокзалов, портов и тому подобное.

Затем на основе этого определяются дальнейшие шаги и пути развития этой сети.

В КСТ должны учитываться:

  • социально-экономические и планировочные особенности города;
  • рост населения и территории;
  • размещение населения и его демографическая структура;
  • перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и иных объектов;
  • перспективный уровень автомобилизации.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142459
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Донбасс ДТП Житомирщина Зеленский Нацполиция Порошенко Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх