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 "Укрзализныця" готовится закупить новую партию локомотивов General Electric, – Кравцов

АО "Укрзализныця" ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о финансировании закупки второй партии локомотивов General Electric в количестве от 20 до 40 штук.

Об этом глава правления железнодорожной компании Евгений Кравцов сообщил в интервью УНИАН, передает БизнесЦензор.

"Надеюсь, что до конца этого года, возможно, в начале следующего года мы начнем новый этап по поставке тепловозов General Electric. Отмечу, что у них загружено производство, нам нужно подстроиться под их график. Сейчас обсуждаем поставку от двадцати до сорока локомотивов. Но, скорее всего, сорока", – сказал Кравцов.

Глава компании подтвердил, что переговоры о финансировании закупки новой партии локомотивов ведутся с Экспортно-импортным банком США.

"Переговоры "Укрзализныци" с представителями Эксимбанка произошли за один день до их встречи с министерством. Я могу говорить только за компанию. Мы ведем переговоры с ними относительно закупки второй партии General Electric. Первым этапом переговоров довольны", – добавил Кравцов.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Экспортно-импортный банк США подтвердил возобновление сотрудничества с Украиной, среди первых проектов – локомотивы для "Укрзализныци" и сотрудничество в авиации.

Напомним, в феврале 2018 года "Укрзализныця" подписала с американской General Electric соглашение о совместном производстве подвижного состава на $1 млрд.

Соглашение предусматривает 15-летнее партнерство, что включает модернизацию до 74 локомотивов, поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное обслуживание.

По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution из 30 единиц была поставлена в Украину. Стоимость одного локомотива оценивается в $4,68 млн с учетом НДС. Сумма контракта за первую партию поставок составила $140 млн, ее профинансировал государственный "Укрэксимбанк".

В "Укрзализныце" сообщали, что компания пока не определила источники финансирования для продления контракта по поставке локомотивов TE33A серии Evolution с американской General Electric, а также для закупки новых электровозов.

Ранее американский инжиниринговый концерн General Electric (GE) объявил об объединении подразделения транспортного машиностроения GE Transportation с поставщиком оборудования, программного обеспечения и услуг для железнодорожного транспорта Wabtec Corp.

General Electriс – один из крупнейших мировых производителей железнодорожной техники. Подразделение транспортного машиностроения GE Transportation выпускает грузовые и пассажирские тепловозы, оборудование железнодорожной сигнализации и систем связи, информационно-технические решения, двигатели для морских судов, приводы для карьерных самосвалов и буровых установок, высококачественные запасные части, а также оказывает услуги.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142451
 
 
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Да, ребята, все печально. А ведь Украинская ССР производила 98% магистральных тепловозов бывшего очень большого государства. Неужели в Украине не осталось инженерного, конструкторского и сопутствующего потенциала создать свои, отвечающие нынешним требованиям, локомотивы.
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Да,******** продолжается. В Украине ж нет харьковских дизилей на тепловозы,нет ремонтных предприятий,ремонтирующих и собирающих и тепловозы и электровозы. Да нету, для украинцев,надо кормить компании банкротов американских на миллиарды,которые надо занять под проценты. Ублюдки ,наследственность властных тварей.
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