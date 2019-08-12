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 В Украине вырастет производство зерновых и масличных, – УЗА

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в августовском прогнозе предусматривает рост производства зерновых и масличных культур в стране в 2019/2020 МГ до 95,2 млн тонн (предыдущий прогноз – 94,7 млн тонн), экспорта – до 58,2 млн тонн (56,9 млн тонн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ассоциации, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур изменения касаются: производство пшеницы прогнозируется на уровне 27,7 млн тонн (против 28,9 млн тонн в предыдущем прогнозе), экспорт – 21 млн тонн (20 млн тонн); производство ячменя – 8,6 млн тонн (8,4 млн тонн), экспорт – 4,7 млн тонн (4,9 млн тонн); производство кукурузы – 34,5 млн тонн (32,2 млн тонн), экспорт – 27 млн тонн (26 млн тонн).

Как сообщалось, Минагрополитики Украины прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 70,8 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует урожай зерновых в Украине в этом году на уровне 72,6 млн тонн, экспорт – 51,4 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142450
 
 
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