 Антимонопольный комитет пояснил решение по дискриминационному тендеру на ремонт дорог

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Так, в частности, одним из последних примеров является критика в СМИ решения органа обжалования по подтверждению опыта выполнения аналогичных договоров заказчиком в процедуре публичных закупок ремонта дорог путем предоставления соответствующего отзыва именно от заказчика тендера", – напомнили в АМКУ.

Комитет указывает, что ранее неоднократно обязывал заказчиков вносить изменения в отношении подобных условий тендерной документации, устанавливая их дискриминационность по отношению к участникам тендеров.

"Но это возможно только в случае своевременного обжалования таких требований участниками в сроки, определенные законом "О публичных закупках" и предоставления соответствующего обоснования жалобщиком нарушении своих прав", – подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, в АМКУ отмечают, что в конкретном случае вопрос установления дискриминационных условий для подтверждения опыта выполнения аналогичного договора в установленные сроки не был оспорен, а указанная жалоба поступила уже на результаты тендера.

"На этом этапе у Комитета, как органа обжалования, отсутствуют правовые основания рассматривать дискриминационность условий тендерной документации. Поэтому орган обжалования вправе оценивать на этом этапе исключительно соблюдение участниками установленных заказчиком условий тендерной документации, что и было сделано органом обжалования", – констатируют в АМКУ.

При этом, Комитет призывает участников торгов своевременно обращаться в орган обжалования для установления дискриминационных условий тендеров.

Читайте также: Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов

Как сообщалось, ранее Административная коллегия АМКУ по рассмотрению тендерных жалоб позволила Службе автомобильных дорог (САД) в Винницкой области отклонять тендерные предложения участников, которые по мнению заказчика недобросовестно выполняли предварительные договоры из перечня "аналогичных".

Решение тендерной коллегии АМКУ принято в рамках тендера Службы автомобильных дорог в Львовской области по закупке работ по текущему среднему ремонту 195 км дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и обхода с. Калиновка в пределах Винницкой области общей ожидаемой стоимостью 115,5 млн грн.

Жалобу на условия тендера подало ООО "Автомагистраль". Один из пунктов жалобы касался требования заказчика о возможности отклонять предложения участников, которые выполняли подряды для САД в Винницкой области, но по оценкам самого заказчика, справились ненадлежащим образом.

Фактически, пояснил жалобщик, заказчик оставил за собой право отклонить тендерное предложение любого участника только на основании того, что "владеет" информацией о нарушениях участником сроков выполнения того или иного договора, или имеет замечания относительно качества его выполнения.

Заслушав участников заседания, тендерная Коллегия АМКУ решила, что жалоба частной компании удовлетворению не подлежит. Основанием этому стало то, что жалобщик не подтвердил невозможность выполнения спорного требования документации.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram