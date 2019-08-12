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 Китай готовит запуск собственной криптовалюты, – Bloomberg

По словам высокопоставленного чиновника, Народный банк Китая "близок" к выпуску собственной криптовалюты.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Исследователи банка с прошлого года интенсивно работают над разработкой систем, а криптовалюта "близка к выходу", сказал Му Чанчунь, заместитель директора департамента платежей Народного банка Китая.

Му заявил, что цифровая валюта заменит наличные деньги в обращении, а не генерировать кредиты и влиять на денежно-кредитную политику. По его словам, цифровая валюта также будет способствовать циркуляции и интернационализации юаня.

Народный банк Китая стремится к официальному введению собственной цифровой валюты после 5 лет исследований. Планы Facebook по созданию криптовалюты Libra вызвало обеспокоенность у мировых центральных банков, включая Китай, который заявил, что цифровой актив должен быть поставлен под контроль центрального банка, чтобы предотвратить потенциальные валютные риски и защитить авторитет монетарной политики.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142443
 
 
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И тут китайцы, они что решили все захватить? Я не удивлюсь, у них получится. Они к чему не берутся у них получается. Правда у низ закономерность не свое - а копия. Рекомендую ознакомиться с данными одного исследования, о китайском интернете
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