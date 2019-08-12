 Китай готовит запуск собственной криптовалюты, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Исследователи банка с прошлого года интенсивно работают над разработкой систем, а криптовалюта "близка к выходу", сказал Му Чанчунь, заместитель директора департамента платежей Народного банка Китая.

Му заявил, что цифровая валюта заменит наличные деньги в обращении, а не генерировать кредиты и влиять на денежно-кредитную политику. По его словам, цифровая валюта также будет способствовать циркуляции и интернационализации юаня.

Народный банк Китая стремится к официальному введению собственной цифровой валюты после 5 лет исследований. Планы Facebook по созданию криптовалюты Libra вызвало обеспокоенность у мировых центральных банков, включая Китай, который заявил, что цифровой актив должен быть поставлен под контроль центрального банка, чтобы предотвратить потенциальные валютные риски и защитить авторитет монетарной политики.