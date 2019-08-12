 Зеленский поручил уволить руководство СБУ в трех областях из-за нелегальной добычи янтаря (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ривненская, Волынская и Житомирская", – поручил президент руководителю СБУ Баканову во время рабочей поездки в Житомирскую область в понедельник.

Также президент поручил главе Нацполиции Князеву уволить руководителей райотделов Нацполиции в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.

Как пояснил президент, местные руководители силовых ведомств могут быть причастны к незаконной добыче янтаря, передает пресс-служба главы государства.

"Мы понимаем, что люди охотятся за янтарем, это настоящая война криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и СБУ, и прокуратурой, с государством", – заявил президент.

Зеленский отметил, что, согласно его информации, объем черного рынка янтаря эксперты оценивают в $500 млн в год, а общий масштаб потерь государства – десятки миллиардов гривен.

Президент подчеркнул, что известны фамилии криминальных авторитетов, которые занимаются этим "бизнесом". В то же время в статистике правоохранительных органов – лишь небольшие штрафы для старателей.

Также Зеленский призвал начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского уйти в отставку. Глава государства отметил, что Андрей Куринский работает на должности уже пять лет.

"Пять лет разграбления. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами уволиться?" – сказал президент.

Зеленский также предложил уволиться руководителю главного управления Национальной полиции Житомирщины, поскольку тот не может справиться с проблемой незаконной добычи янтаря.

Кроме того, в ходе совещания поднимался вопрос о необходимости усиления ответственности за незаконную добычу янтаря, внесение изменений в законодательство.