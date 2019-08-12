 Великобритания заморозит счета нарушителей прав человека после Brexit

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Когда мы покинем ЕС и будем самостоятельно контролировать наши санкционные правила, правительство введет в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях", - заявил Рааб, пояснив, что ранее ознакомился с опытом Канады в сфере применения "Акта Магнитского".

После вступления в силу "поправки Магнитского" "нарушители прав человека по всему миру столкнутся с последствиями своих действий", их активы в Великобритании будут заморожены, и им будет запрещено въезжать на британскую территорию, продолжил министр. Он обещал, что Соединенное королевство "не будет служить безопасным убежищем тем, кто наживается на других людях и применяет пытки".

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников.

В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве - в 2017-м, а также в Латвии - в 2018-м.

В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касается заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека. После отравления весной 2018 года в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон подозревает Россию, "поправка Магнитского" была включена в принятый нижней палатой британского парламента законопроект по борьбе с отмыванием денег.