 Зеленский назначил главой Житомирской ОГА выходца из СБУ (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Президент представил нового главу Житомирской ОГА во время рабочей поездки в Житомирскую область в понедельник.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации – Бунечко Виталий Иванович", – сказал Зеленский во время встречи с местной властью и активом Житомирской области.

После чего президент вручил Бунечко удостоверение главы ОГА.

СМИ связывают Бунечко с Игорем Коломойским. Родной брат Бунечко Вячеслав Бунечко занимает пост начальника одного из департаментов "Укрнафты" и представлял интересы "Укрнафты" в судебных спорах с НАБУ.

Согласно приведенной на сайте главы государства биографии, Виталий Бунечко родился в 1973 году. Окончил Волынский государственный университет им. Леси Украинский и Академию Службы безопасности Украины.

До назначения на должность главы Житомирской ОГА работал первым заместителем начальника главного управления - начальником управления (с дислокацией в Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального управления СБУ.