 Львовский бронетанковый завод наладил модернизацию танков Т-64

Об этом со ссылкой на пресс-службу госконцерна "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

Т-64 образца 2017 года оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

"При модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях", - сообщает "Укроборонпром".

Другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

Ранее модернизацию танков Т-64 проводил только"Харьковский бронетанковый завод, который уже направил в украинской армии более полутора сотен Т-64 образца 2017 года.

"Мощности этих двух танковых предприятий позволяют, при наличии стабильного заказа и финансирования со стороны заказчика, провести модернизацию всех Т-64 в ближайшей перспективе", - сообщает "Укроборонпром".