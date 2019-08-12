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 Объем украинского рынка нелегальной водки оценили в 15 миллиардов

В первом полугодии объем украинского рынка нелегальной водки составил 15 млрд грн, сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Около 50% украинского рынка водки находится в тени. Нелегальные производители продают товар примерно в 5 раз дешевле, чем на полках магазинов (уточнено)

Объем украинского легального рынка водки за первые шесть месяцев года составил 5,7 млн дал. Примерно столько же водки производится в стране нелегально, сообщил Остапюк.

"По оценкам представителей Всемирной организации здравоохранения и МВФ объем нелегального алкоголя превышает 50% рынка. Это примерно 12 млрд грн потерь бюджета в год", — говорит эксперт.

По его словам, этот показатель не меняется. Купить нелегальную водку можно в разливайках, на рынках и через интернет в несколько раз дешевле по сравнению с ценами в магазинах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142398
 
 
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