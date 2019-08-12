 Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Допрос 12 августа касается вероятного уклонения от уплаты налогов в связи с покупкой телеканала "Прямой". Порошенко не стал общаться с журналистами перед тем, как зайти в учреждение.

Под зданием ГБР собрались две акции протеста. Участники одной из них требуют осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине. Другие митингующие собрались в поддержку пятого президента, среди них - младший сын Порошенко Михаил, а также дочери Евгения и Александра.

Ряд уголовных производств ГБР против Порошенко инициировал политик времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который вернулся в Украину после поражения Порошенко на президентских выборах.

В прошлый раз Порошенко был на допросе в Государственном бюро расследований 25 июля. Тогда на его автомобиль напали.