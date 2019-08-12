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Все про:допрос (8) Порошенко (1680) ГБР (22)

 Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственный бюро расследований утром 12 августа.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Допрос 12 августа касается вероятного уклонения от уплаты налогов в связи с покупкой телеканала "Прямой". Порошенко не стал общаться с журналистами перед тем, как зайти в учреждение.

Под зданием ГБР собрались две акции протеста. Участники одной из них требуют осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине. Другие митингующие собрались в поддержку пятого президента, среди них - младший сын Порошенко Михаил, а также дочери Евгения и Александра.

Ряд уголовных производств ГБР против Порошенко инициировал политик времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который вернулся в Украину после поражения Порошенко на президентских выборах.

В прошлый раз Порошенко был на допросе в Государственном бюро расследований 25 июля. Тогда на его автомобиль напали.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142395
 
 
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если пороха посадят по этой статье то и зеля должен сесть и половина бизнеса которые имеют оффшоры
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"в Государственный бюро", и где вас НЕУКОВ берут то?
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Я чогось не зробумів? Фанати Зе ж ще пару тижнів тому писали тут, що Пєтя втік окончатєльно і безповоротно! А він, виявляється, вернувся)) Що й не дивно - зустріч з Бєньою мабуть пройшла недарма (тим паче, що Бєня в інтерв'ю кацапам ледь не компліменти Пєті робив).
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Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований - Цензор.НЕТ 2602На Портнова надію покладаю:
Андрій Портнов:
"Гіршого, аніж був Порошенко - бути нічого не може."
Кредо всіх психічно здорових, які ще ризикнули залишитися в Україні.
А надія в тому, що Портнов не дозволить Зеленському НЕ закрити Вальцмана на довічне за тотальний геноцид "абинеюльок".
Від чого зомбі-бидло спочатку падає в шал.
Потім довго конвульсує в психо-емоційному ступорі.
І назавше завмирає в інтелектуальному клімаксі...
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http://celebricon.top/?p=9223&fbclid=IwAR0w6NWZKlf5qv13ks1flOC7pm8cn1XrXrWnGwlOLH2bQowo3T6hfGDj1uo
Всплыла yжacaющaя правда о том, кто начал вoйнy на Донбассе: Господи, спаси Украину
ЧЕРВЕНЬ 14, 2019
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Не сядет Дон Педро... Это прекрасно понимают и Зеленский и К.. Команде Зе надо сделать какие-то телодвижения, покрасоваться на ТВ, а потом все потихоньку уляжется... Основная часть населения Украины желает не зрелищ, а забитый холодильник, адекватные цены...
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