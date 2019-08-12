 Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.
Допрос 12 августа касается вероятного уклонения от уплаты налогов в связи с покупкой телеканала "Прямой". Порошенко не стал общаться с журналистами перед тем, как зайти в учреждение.
Под зданием ГБР собрались две акции протеста. Участники одной из них требуют осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине. Другие митингующие собрались в поддержку пятого президента, среди них - младший сын Порошенко Михаил, а также дочери Евгения и Александра.
Ряд уголовных производств ГБР против Порошенко инициировал политик времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который вернулся в Украину после поражения Порошенко на президентских выборах.
В прошлый раз Порошенко был на допросе в Государственном бюро расследований 25 июля. Тогда на его автомобиль напали.
Андрій Портнов:
"Гіршого, аніж був Порошенко - бути нічого не може."
Кредо всіх психічно здорових, які ще ризикнули залишитися в Україні.
А надія в тому, що Портнов не дозволить Зеленському НЕ закрити Вальцмана на довічне за тотальний геноцид "абинеюльок".
Від чого зомбі-бидло спочатку падає в шал.
Потім довго конвульсує в психо-емоційному ступорі.
І назавше завмирає в інтелектуальному клімаксі...
Всплыла yжacaющaя правда о том, кто начал вoйнy на Донбассе: Господи, спаси Украину
ЧЕРВЕНЬ 14, 2019