 "Укрзализныця" подписала договоры на дизтопливо по переговорной процедуре

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Напомним, что прибегнуть к этой экстренной процедуре "Укрзализныця" была вынуждена из-за искусственного блокирования тендеров отдельными игроками рынка", - сообщает компания.

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что компания не поддастся такому давлению и будет и в дальнейшем проводить прозрачную политику по закупкам дизельного топлива.

"По итогам переговоров удалось не только привлечь новых поставщиков, но и получить очень привлекательную цену, которая составила от 25,25 тыс грн до 25,55 тыс грн за тонну. Тогда расчетная экономия составила около 45 млн по сравнению с плановым бюджетом закупки", - сообщает компания..

Таким образом, на 9 августа "Укрзализныця" будет закупть дизельное топливо по ценам от 24,91 тыс до 25,163 тыс грн за тонну. Компания закупает дизельное топливо на условиях 5-дневной отсрочки платежа.

Как сообщал БизнесЦензор, группа "Трейд Коммодити" вновь заблокировала топливные тендеры "Укрзализныци".

Как сообщалось, 30 июля "Торум" и "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на проведение шести тендеров "Укрзализныци" на закупку 80 тыс. тонн дизтоплива. Рассмотрение жалоб назначено на 19 августа.

Из-за этого "Центр обеспечения производства" железнодорожной компании 3 августа провел экстренные тендеры, в ходе которых было куплено 60 тыс. тонн дизельного топлива. Победителями стали "Торум" (20 тыс. тонн), "Приват" (20 тыс. тонн), Glusco (10 тыс. тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тыс. тонн).

"Укрзализныця" в течение последних нескольких лет периодически сталкивается с нехваткой дизельного топлива и время от времени вынуждена либо объявлять экстренные торги, либо брать топливо в кредит.

Потребление дизтоплива "Укрзализныцей" в 2018 году составило 324 тыс. тонн. За год компания законтрактовала 327 тыс. тонн дизельного топлива оценочной стоимостью 10,7 млрд грн.

Крупнейшим поставщиком стала группа Wexler – около 127 тыс. тонн, "Трейд Коммодити" – 125 тыс. тонн, "Сокар Украина" – 65 тыс. тонн, ОККО – 10 тыс. тонн.