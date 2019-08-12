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Все про:Горловка (3) Донбасс (473) Харцызск (2)

 Неизвестные российский фирмы получили контроль над 2 заводами на Донбассе

Горловский мясокомбинат и харцызский канатный завод "Силур" на неподконтрольной территории Донбасса перешли под контроль неизвестных российских фирм.

Об этом со ссылкой на Восточный вариант сообщает БизнесЦензор.

Представители группирвоки "ДНР" назвают этот процесс "сменой управляющего".

Харцызский завод "Силур" был передан российской фирме ООО "РосЭкспоСнаб". В российских госреестрах есть компания с аналогичным названием, которая была зарегистрирована 20 июля 2018 года и находится в Ростове-на-Дону.

Учредителем и руководителем "Ростэкспоснаба" является Литвинов Андрей Александрович. Видами деятельности компании указаны торговля рудами, металлами, строительными материалами. Уставной капитал фирмы при этом составляет всего 10 тысяч рублей.

Горловский мясокомбинат был передан российскому ООО "Профгарант", однако более подробной информации об этой фирме пока нет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142384
 
 
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