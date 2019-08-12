 Цены на нефть снизились до $58,4 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 8:15 октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $0,13 (0,22%) к уровню закрытия пятницы, до $58,40 за баррель. За предыдущую торговую сессию цена контракта выросла на $1,15 (2%), до $58,53 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTIна электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевели утром на $0,18 (0,33%), до $54,32 за баррель. В пятницу WTI подорожала на $1,96 (3,73%), до $54,50 за баррель.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп допустил, что намечающийся на сентябрь очередной раунд переговоров по взаимной торговле может не состояться: "Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично". На позапрошлой неделе он не исключил введения новых пошлин на китайский импорт, после этого Народный банк Китая снизил справочный курс юаня до минимума за 11 лет.

В пятницу нефть дорожала на сообщениях, что Саудовская Аравия готовит меры по поддержке нефтяного рынка. В частности, власти страны готовы удерживать экспорт на отметке ниже 7 млн баррелей в сутки в сентябре. "Нефть продолжает реагировать на риторику торговой войны, - говорит аналитик Oanda Альфонсо Эспарца. - Саудовская Аравия готова пойти на серьезные меры, чтобы предотвратить свободное падение цен на нефть, однако пока непонятно, что это будут за меры".