 Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.
Это станет первым визитом премьера Нетаньяху в Киев за последние 20 лет.
Также глава израильского правительства примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру, сообщило министерство иностранных дел Израиля.
Израильский премьер станет первым премьером иностранного государства, который встретится с Зеленским в Киеве после его избрания президентом.
Во время своей первой каденции во главе правительства Израиля, с 1996 по 1999 год, Нетаньяху посещал Украину в 1999-м.
В прошлом месяце на вопрос израильского журналиста, готов ли Нетаньяху выступить посредником между украинским и российским президентами, премьер Израиля ответил, что пока "не спешит этого делать".
"Если я займусь этим, я могу создать ожидания (с обеих сторон), которые я не смогу осуществить. Поэтому до сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но поскольку вы спросили, я еще раз рассмотрю эту опцию" - цитирует Нетаньяху The Jewish Press.
Израильский премьер пригласил президента России Владимира Путина посетить в сентябре Иерусалим, чтобы открыть памятник жертвам блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. Мероприятие запланировано на 7 сентября.
Останнім часом Ізраїль підігрує кремлю.
Наши взяли водокачку.
Украинцам просьба не беспокоить.
(Интересно, а Голодомор они признают?
Ведь во многом организаторами и исполнителями были именно хитрожопые...)
...
далі асад, х-ло? сі цінь-пінь ?
ЧОМУ не лідери Литви, Швеції, Данії ?
ми - в Європу, чи ... куди?
...
Припиняй, зєля, цей зооцирк!
Патрушев и Нетаньяху обсудили антитеррор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы антитеррора и безопасности.
24 июня 2019
Юрий ЩЕРБАК, дипломат, публицист:
- Они могут об этом говорить и поставили законопроект на повестку дня - это уже шаг вперед, который нужно приветствовать. Но я думаю, что они его не примут, потому что их позиция однозначна - что был только Холокост еврейского народа, а Голодомор - это, конечно, преступление, но не геноцид. И я имею большие сомнения, что эта позиция изменилась, но был бы очень рад, если бы это было так. Тем более, Израиль находится под большим влиянием России, которая им не позволит признать Голодомор геноцидом.
То, что кнессет до сих пор не признал Голодомор геноцидом, объясняется тем, что у них такая идеология сосредоточенности на проблемах своего народа. Когда-то министр иностранных дел Израиля объяснял, что их государство - региональное, а не глобальное, поэтому их волнуют только еврейские проблемы. Например, по его словам, если где-то есть притеснения евреев, они борются с этим, помогают, но в другие проблемы пытаются не вмешиваться. Кроме того, там переплелось много деликатных моментов, что в НКВД было много евреев, которые играли свою роль в проведении политики Голодомора.
В свое время, будучи в Израиле, я напечатал в их газете статью о Голодоморе, где привел много фактов. Это была, думаю, первая публикация на эту тему. Я нашел материалы о голоде в еврейских районах в Украине. Интересно, что пострадали от Голодомора и евреи. Но, конечно, одна публикация вряд ли что-то могла решить, хотя ее довольно одобрительно приняли в Израиле. https://day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/priznaet-li-izrail-golodomor-genocidom
Пришло время осуществить мечту Троцкого - новая "земля обетованная" для своих будет.
Скоро продадут по кускам, свои - своим.
Им (евреям) "запасной аэродром" нужен, новая земля. Когда-то сваливали отсюда, теперб массово будут возвращаться.
В паРашу однако он гоняет без сомнений. И колорадскими лентами там обматывается...