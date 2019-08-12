 Goldman Sachs прогнозирует падение экономики США из-за спора с Китаем

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Мы ожидаем вступления в силу тарифов на оставшиеся ввозимые товары из Китая на $300 млрд", — приводит агентство сообщение банка, разосланное клиентам.

Президент США Дональд Трамп 1 августа объявил, что с сентября введет 10% пошлины на оставшиеся китайские товары стоимостью $300 млрд. Соединенные Штаты также обвинили Китай в манипуляции валютой после падения курса юаня. Пекин обвинения отрицает.

Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал на 20 базисных пунктов до 1,8% на фоне более значительного, чем ожидалось, влияния торговой войны. "В целом, мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста", — говорится в сообщении банка.

Торговая война между США и Китаем разразилась в 2018 году. Это произошло после того как Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин стал отвечать Вашингтону зеркально. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, которая могла бы положить конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками, однако сделать этого пока не удается.