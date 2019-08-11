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 Toyota будет устанавливать на свои авто систему, помогающую не путать газ с тормозом

Toyota Motor Corp намерена уже в этом году устанавливать на свои автомобили систему, помогающую избежать ДТП в случаях, когда водитель путает педаль газа и тормоза.

Об этом сообщает Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Новая система не позволит автомобилю быстро набирать скорость при резком нажатии на педаль газа. По данным газеты, в первую очередь такие системы будут устанавливаться на гибридных автомобилях, наиболее популярных у пожилых автовладельцев. Стоимость устройства не будет превышать 50 тыс. иен (примерно $472 тыс.) и будет устанавливаться только по желанию автовладельца.

Проблема таких ошибок водителей, чаще всего пожилых, стала настолько серьезной в Японии, что привлекла внимание премьер-министра страны Синдзо Абэ, призвавшего принять меры для снижения количества ДТП, в том числе и со смертельным исходом, случающихся из-за подобных "простых" ошибок. По данным Национального полицейского управления страны, в результате ДТП, совершенных пожилыми водителями, в прошлом году погибло 460 человек.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142338
 
 
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