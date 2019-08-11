 Украина и Турция создали совместное предприятие по производству боевых беспилотников

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

"Главная задача совместного предприятия – объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества – синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины", – сказано в сообщении.

Как отмечают в СНБО, одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

"Такие возможности нового дрона станут возможными благодаря широкому использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях. Кроме того, они обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, который будет нести большое количество вооружения, даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации", – уточнили в СНБО.

В пресс-службе ведомства напомнили, что Украина и Турецкая Республика имеют большой опыт эффективного сотрудничества в сфере оборонных технологий. Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения. Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

Как сообщалось, в марте Вооруженные Силы Украины начали принимать на вооружение закупленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2.

В начале января Украина подписала соглашение о закупке ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 турецкого производства. Соглашение было подписано между компаниями "Укрспецэкспорт" и Baykar Makina.

Данный БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, его корпус выполнен из композитных материалов и оборудован системой автоматического взлета и посадки. Он может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Технические характеристики Bayraktar TB2: длина - 6,5 м; размах крыла - 12 м, радиус действия - 150 км; максимальная взлетная масса - 560 кг; максимальный вес полезной нагрузки - 50 кг; аппарат может развивать скорость полета до 222 км/час; крейсерская скорость - 130 км/час.

Сообщалось, что сейчас рассматривается возможность частичной локализации производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов на мощностях ГП "Антонов", которое входит в состав концерна "Укроборонпром".

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