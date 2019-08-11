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 Bloomberg опубликовал рейтинг 25 самых богатых семей мира

Издание Bloomberg опубликовало свой ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира.

Об этом сообщает Громадське, передает БизнесЦензор.

На первой строчке, как и год назад, оказалась семья Уолтонов - владельцы 50% акций сети супермаркетов Walmart. Их состояние выросло на $39 млрд за год и достигли $190,5 млрд. Так, в течение последних 12 месяцев доходы Уолтонов росли на $70 тыс. в минуту, на $4 млн в час и на $100 млн в день.

Второе место в рейтинге самых богатых семей мира заняли наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. По за год они заработали $37 млрд, увеличив объем своих сбережений до $126,5 млрд.

На третьей строчке рейтинга оказались сыновья основателя Koch Industries Фреда Коха, создателя нового метода производства бензина. Кох основал свой бизнес в сфере химической и нефтяной промышленности в 1940 году, а сегодня дети расширили его в 2 600 раз по сравнению с начальными показателями. За последний год состояние братьев Чарльза и Дэвида Кохов увеличилось на $25 млрд и составило $125 млрд. Современная Koch Industries занимается очень широким спектром направлений деятельности: от производства полимеров в экологических программ и скотоводства.

Четвертую позицию в рейтинге заняли представители правящей династии Саудовской Аравии Аль-Саудов. Состояние этой семьи оценивается в $100 млрд.

Пятой среди самых богатых семей стали владельцы парфюмерного дома Chanel брать Ален и Жерар Вертхаймер, состояние которых составляет $57,6 млрд.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142330
 
 
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