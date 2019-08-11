 Компания с украинскими корнями PocketBook начала продавать электронные книги

Об этом сообщает AIN, передает БизнесЦензор.

Компания решила начать с Украины. Уже работает украинский магазин pocketbook.ua, в котором, кроме ридеров и аксессуаров к ним, можно купить лицензионный электронные книги.

"На счету швейцарской компании с украинскими корнями десятки выпущенных моделей ридеров и облачный сервис для чтения PocketBook Cloud, решение начать продажу контента было логичным и просто ожидало своего часа", - поясняют в компании.

На данный момент в магазине представлены несколько тысяч электронных книг. Около 90% контента - на украинском языке. В компании уверяют, что ассортимент контента будет расти.

Каталог контента разбит на категории, что сильно упрощает навигацию и поиск нужной книги. Художественная литература, фантастика, детективы, детская литература: даже не зная, что почитать, пользователь сможет подобрать себе интересную книгу, пользуясь одной из десятка доступных категорий.

В перспективе новый магазин PocketBook появится на ридерах в виде нативного приложения.

Рocketbook.ua - это первый шаг в стратегии компании. Подобные платформы планируют запустить в других странах Европы. Следующей за Украиной станет Германия.

При выборе контента будут учитывать интересы читателей в каждой конкретной стране.

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