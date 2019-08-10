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 Россия настроена на затягивание переговоров по газу, – Коболев

Российская сторона настроена на затягивание переговоров по транзиту газа по территории Украины.

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы неоднократно говорили о перспективности передачи управления нашей ГТС консорциуму международной компании, особенно если "Газпром" займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту. Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", - написал Коболев.

Он подчеркнул, что особенно важно сейчас завершить проведение анбандлинга по оптимальной моделью ISO. 

"Только эта модель обеспечит возможность в дальнейшем защищать интересы Украины в судах против "Газпрома" и при этом полностью выполнить требования европейской газовой директивы", - добавил Коболев.

Он напомнил, что созданы филиалы "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Оператор подземных хранилищ газа", в оператор ГТС уже переведен персонал, подготовлены к передаче активы.

"Очень важной для дальнейшей реализации анбандлинга является быстрая сертификация нового оператора со стороны НКРЭКУ. Только после получения всех необходимых разрешений он сможет начать самостоятельную работу", - резюмировал Коболев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142274
 
 
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