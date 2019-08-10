 В автобусах Ивано-Франковска запустили технологию безналичной оплаты со смартфона

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Специальные bluetooth-считыватели, которыми сейчас оснащены 42 автобуса на маршрутах №27, №40к, №41к, №47, №49 и №55 распознают пассажиров со смартфонами и установленным приложением, как только их владельцы заходят в автобус. После этого приложение присылает оповещение с предложением оплатить проезд. Для того чтобы приобрести билет, пассажиру достаточно лишь выбрать тариф и подтвердить оплату, "свайпнув" оповещение в EasуWallet UA.

Также пользователь может самостоятельно войти в приложение и приобрести билет для проезда: в главном меню выбрать город, тариф, способ оплаты (Masterpass или кошелек EasyPay) и подтвердить операцию. После этого на экране смартфона появляется окно об успешной оплате, а электронный билет для проезда сохраняется в приложении. Перевозчики самостоятельно определяют перечень доступных тарифов.

Билет для проезда в автобусе, приобретенный в приложении, действует 30 минут и не требует дополнительного сканирования, компостирования или другой валидации со стороны пассажира. Проверку наличия и действительности билета исполняет контролер. Для этого пассажиру нужно зайти в EasyWallet UА и нажать на изображение активного билета в приложении. Система сгенерирует на экран смартфона уникальный QR-код. Контролер совершит проверку билета в приложении, считав QR-код с помощью мобильного телефона.

Использование приложения является бесплатным, а оплата проезда онлайн со смартфона не предусматривает никаких дополнительных комиссий для пассажира: стоимость билета, приобретенного в EasyWallet UA, соответствует тарифам перевозчика. Безналичная оплата проезда с карточного счета с мобильного в автобусах Ивано-Франковска стала возможна благодаря интеграции в приложение EasyWallet UA платформы цифровых кошельков Masterpass.

В Украине решения для безналичных расчетов картой Mastercard в транспорте уже доступны в Киеве, Одессе, Львове, Мукачево и других городах.

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