 В Киеве за несколько лет обновили более 900 километров дорожного покрытия, – Кличко. ВИДЕО

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Мы продолжаем ремонтировать дороги и проезды. В течение последних нескольких лет обновили более 900 км дорожного покрытия на столичных улицах, проспектах, путепроводах. Сегодня дорожникам помогает современная техника и использование качественных материалов. На улицах капитально ремонтируют, перекладывают и все коммуникации, устанавливают новое освещение, обустраивают велодорожки", – рассказал Кличко.

По его словам, скоро в Киеве завершат обновление улиц Семьи Кульженко и Заболотного, проспектов Палладина и Правды.

Также в этом году отремонтируют улицы Ивана Федорова и Никольско-Ботаническая.

"Продолжаются работы, в частности, и на таком крупном объекте, как проспект Степана Бандеры. Дорожники работают круглосуточно, потому что это важная транспортная артерия столицы", – отметил Кличко.

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