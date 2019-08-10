[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.09 27.98
 Транспорт
  123  2
Все про:дороги (855) Киев (2088) ремонт (748)

 В Киеве за несколько лет обновили более 900 километров дорожного покрытия, – Кличко. ВИДЕО

За несколько последних лет в Киеве обновили свыше 900 км дорожного покрытия.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Мы продолжаем ремонтировать дороги и проезды. В течение последних нескольких лет обновили более 900 км дорожного покрытия на столичных улицах, проспектах, путепроводах. Сегодня дорожникам помогает современная техника и использование качественных материалов. На улицах капитально ремонтируют, перекладывают и все коммуникации, устанавливают новое освещение, обустраивают велодорожки", – рассказал Кличко.

По его словам, скоро в Киеве завершат обновление улиц Семьи Кульженко и Заболотного, проспектов Палладина и Правды.

Также в этом году отремонтируют улицы Ивана Федорова и Никольско-Ботаническая.

"Продолжаются работы, в частности, и на таком крупном объекте, как проспект Степана Бандеры. Дорожники работают круглосуточно, потому что это важная транспортная артерия столицы", – отметил Кличко.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142217
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
армия ВР ГСЧС Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх