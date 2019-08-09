 Фонд гарантирования нашел покупателя на плавучий отель "Баккара" за 42 миллиона. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом генеральный директор "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев сообщил на своей странице в сети в Facebook.

"Цена 42 млн грн при стартовой в 16 млн, активно на этом уровне торговались. Но интересно то, что несколько недель назад этот отель выставляли со стартовой ценой 25 млн грн и не пришел ни один участник. А за несколько недель до этого выставляли по цене больше 30 млн, и тоже никого не было", – отметил Соболев.

Согласно данным о результатах аукциона, его победителем с предложением 42 млн грн стало созданное в марте 2019 года ООО "Строительная компания "Активинвестбуд". Она предложила всего на 77 гривен больше, чем ближайший конкурент.

В госреестре совладельцами "Активинвестбуда" указаны Юрий Потапов и Сергей Бурка.

Как сообщалось, Фонд гарантирования неоднократно пытался продать этот лот на протяжении последних трех лет.

"Баккара" была сконструирована в Украине, на Херсонском судостроительном заводе. Как отель в столице заработала осенью 2009 года.

Сейчас судно "Отель Баккара" регистровой №2-305849, построенное 2007 года, пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части Венецианского острова в Киеве. Судно используется в качестве гостиницы на воде, имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал.

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