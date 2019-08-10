 Google выделил подкасты в результатах поиска

Об этом сообщается в блоге компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

После нажатия на плеер открывается страница с подкастом в сервисе Google Podcasts с описанием материала. На этой же странице его можно прослушать.

Сейчас для поиска подкастов Google рекомендует использовать слово "подкаст" и добавлять к нему другие определения. Компания пообещала изменить алгоритмы поиска так, чтобы в запросе не пришлось использовать слово "подкаст".

Кроме этого, Google сообщила, что в будущем голосовой помощник Google Assistant сможет по запросу пользователей предлагать эпизоды подкастов по выбранной теме. Прогресс прослушивания подкаста на всех устройствах планируют синхронизировать.

Также со временем издатели смогут указывать в описании к подкастам в поисковой выдаче сторонние приложения и сайты, где их можно будет прослушать. Таким образом, в выдаче могут появиться подкасты, доступные только по покупке или подписке.

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