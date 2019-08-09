 Евробонды ДТЭК Ахметова падали на 5% на новостях о расследовании НАБУ

По данным агентства Bloomberg, в четверг евробонды компании падали почти 5%, но позднее частично восстановились, показав по итогам дня снижение на 2%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Днем пятницы бумаги ДТЭК котировались по цене 102,625% номинала с доходностью 10,086%. На протяжении пятницы резких колебаний цены облигаций не наблюдается.

Как сообщалось, накануне, 8 августа, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили о подозрении шести лицам, в частности, четырех бывших и действующих сотрудников регулятора (включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка) и двух представителей ДТЭК по так называемому делу формулы "Роттердам+".

Напомним, сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации "ДТЭК", которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко. По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ формулы "Роттердам+") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

Совладелец фирмы Макар Пасенюк являлся финансовым советником президента Петра Порошенко. На момент ввода формулы "Роттердам +" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который также работал в компании ICU и Roshen Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики в период разработки "Роттердама +" в 2015-2016 годах.

Напомним, ДТЭК в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 годах – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

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