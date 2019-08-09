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 Производство электроэнергии из угля в Европе упало с начала года на 19%

Консалтинговая компания Sandbag опубликовала доклад "Большой крах угля в Европе в 2019 году" (Europe’s Great Coal Collapse of 2019). Авторы сообщают, что в первом полугодии 2019 года выработка электроэнергии на основе угля в Европе упала на 19% (по сравнению с первым полугодием 2018 года). В абсолютных цифрах это составляет 50 тераватт-часов (ТВт-ч), которые были заменены ВИЭ (плюс 30 ТВт-ч) и природным газом (плюс 30 ТВт-ч).

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Наибольшее падение очевидно приходится на те страны, которые поощряют развитие ветровой и солнечной энергетики и планируют поэтапный отказ от угля. В частности, в Германии угольная генерация сократилась на 22%, а абсолютных цифрах это стало крупнейшим падением в ЕС. Ранее немецкая энергетическая компания "большой четверки" RWE объявила, что больше не будет инвестировать в новые электростанции, работающие на угле.

В Ирландии спад угольной генерации составил 79%.

Производство электроэнергии из угля в Европе упало с начала года на 19% 01

Рост цен на углерод также способствует сокращению выработки угольных электростанций.

Угольная генерация упала и в Польше, которая исторически опирается на уголь в электроэнергетике. Ввод новой газовой электростанции в Плоцке позволил снизить выработку угольных мощностей на 6%. Это единственная газовая электростанция, введенная в Европе в 2018 году.

Угольная генерация за рассматриваемый период выросла всего в двух странах - Болгарии и Словении.

Sandbag ожидает, что, даже если уголь продолжит падение до конца текущего года, на его долю все равно придется 12% выбросов парниковых газов в ЕС в 2019 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142206
 
 
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