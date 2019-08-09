 Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года победитель тендера должен отремонтировать улицу Пушкинскую длиной 1 км. В частности, заново уложить сети, обустроить велодорожку, установят светофоры, противопарковочные столбики, подземные контейнеры для мусора, декоративное и обычное освещение и тому подобное.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Гарантийный срок на опоры освещения, гранитный бортовой камень, брусчатку и гранитные плиты составляет 15 лет, на основание дорожной одежды, чугунные люки и решетки, бетонные и железобетонные бортовые камни, опоры крепления светофоров, ограждения и плиты под люки – 10 лет, на водопропускные трубы – 6 лет, на покрытие из плитки и асфальтобетона – 5 лет, на разметку пластиком – год, на разметку краской – полгода.

На заработную плату пойдет 5,89 млн грн или 4% от общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 0,5% – 739 тыс. грн. Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 144,11 млн грн.

Единственным конкурентом победителя на тендере было ЗАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Читайте также: Власти Киева заплатят фирме окружения Труханова 650 миллионов за ремонт Индустриального моста

"Киевдорстрой" вместе с ООО "Ростдорстрой" входит в группу авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму "Оттема" (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Труханова. Директором является Александр Ращупкин.

Напомним, служащих "Киевавтодора" и победителей торгов "Киевдорстрой", ЗАО "Броварское дорожно-строительное управление №50", ООО "Глобус-авто", ООО "Тилльман Инжиниринг" и ООО "Основа" подозревали в выводе средств на счета фирм с признаками фиктивности. В качестве промежуточных звеньев от "Киевдорстрой" к фиктивным фирмам в деле фигурировали ООО "Ростдорстрой" и ООО "Строительная компания Эскадор".

Нынешний руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев ранее был помощником экс-нардепа от Партии регионов Александра Пресмана (ныне – группа "Партия "Возрождение"). Пресман в интервью не скрывает дружеские отношения с мэром Одессы Трухановым.

Ранее владельцем 84% акций соперника "БШБУ №50" был гражданин России. В 2015 году эта доля уменьшилась до 9,8%, а недавно россиянкой оказалась Тамила Свиридова. Сейчас пакет в 74% принадлежит гендиректору фирмы Виктору Гавриленко, который в 2002-2003 годах возглавлял ОАО ГАК "Автомобильные дороги Украины".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram