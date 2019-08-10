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 В Нью-Йорке построят самый высокий в мире модульный отель. ВИДЕО

Гостиничный гигант Marriott построит 26-этажный небоскреб в Нью-Йорке всего за 90 дней. При этом стоимость работ будет на треть дешевле среднерыночных. Как сообщается, строительство обойдется в $70 млн против обычных $100 млн.

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Новый отель AC NoMad будет не обычным зданием, а модульным. Это значит, что модули-этажи изготовят отдельно и соберут на месте, как конструктор Lego. Большинство из них будут производить в Польше, а затем переправят через Атлантический океан.

Поскольку собирать модули и готовить фундамент можно одновременно, процесс займет намного меньше времени, чем традиционное строительство.

При этом модули приедут в Нью-Йорк уже почти готовыми к заселению - например, в номерах уже будут кровати и освещение, а в ванных - сантехника.

В Marriott надеются, что новый отель-небоскреб не только сэкономит время и деньги компании, но и станет по-настоящему узнаваемым зданием.

"Мы хотели продемонстрировать, что модульное здание может стать чем-то большим, нежели просто демонстрация эффективности производственного процесса", - заявил Дэнни Форстер, владелец фирмы, которая проектировала инновационный небоскреб.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142202
 
 
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